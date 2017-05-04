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Посещение природных достопримечательностей в Крыму вновь стало платным

Общество

Посетители вынуждены платить за оказание сопутствующих услуг

Крым, Коктебель
voffka 1966
Крым, Коктебель

Симферополь, 4 мая 2017, 12:17 — REGNUM  С началом курортного сезона посещение природных достопримечательностей Крыма вновь стало платным. Так, на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника ограничен по требованию федерального законодательства: деньги взимаются за экскурсионные услуги, однако посмотреть на достопримечательность без экскурсовода нельзя, поскольку для посещения особо охраняемой природной территории требуется специальное разрешение. Об этом сообщают «Примечания» со ссылкой на замдиректора Ялтинского горно-лесного заповедника Александра Чернышова.

«В соответствии с федеральным законодательством необходимо оформлять пропуск или разрешение в письменной форме, которое выдает администрация заповедника, на посещение особо охраняемых природных территорий», — заявил Чернышов.

Для жителей Большой Ялты предусмотрена скидка — за 200 руб выписывается пропуск на год. Остальным за подъем к зубцам Ай-Петри придется заплатить 100 рублей, а за посещение водопада Учан-Су взимают 50 рублей с человека. Плата полагается также за вход в пещеры Ялтинская, Трехглазка и Геодезическая, а так же за прогулку по Боткинской и Штангеевской тропам, которые являются лечебными терренкурами.

По данным РИА «Новый день», в Казантипском и Опукском природных заповедниках плату в 200 рублей также привязали к оказанию услуг — в первом случае за нее выдают буклет с правилами посещениями, указанными стоянками и противопожарной листовкой. В свою очередь, в Опукском заповеднике за эту сумму проводят инструктаж по технике безопасности и эколого-просветительскую работу.

По 100 рублей надо заплатить за посещение Долины приведений в урочище Демерджи, Демерджи-яйлы и заказника Хапхальский, а также водопада Джур-Джур. А с 1 мая стал платным проход по тропе Голицына в поселке Новый Свет. При этом размер платы заповедники, заказники и лесхозы согласовали с министерством природы Крыма, указывает агентство.

Отметим, что прокуратура Крыма два раза — в 2015 и 2016 году — опротестовывала взимание платы за допуск на территорию Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Так, в 2016 году была установлена плата от 60 до 200 рублей за посещение 23 природных достопримечательностей, среди которых были зубцы Ай-Петри, пещеры Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая, водопады Учан-Су и Серебряные струи и другие.

Основанием для вмешательства прокуратура указывала тот факт, что плата может взиматься только за предоставление услуг, а доступ к природным достопримечательностям услугой не является.

Читайте ранее: Прокуратура не даёт сделать платным вход в Ялтинский заповедник

В феврале 2017 года замминистра экологии Алла Архангельская сообщила о том, что доступ на территорию природных достопримечательностей Крыма в новом курортном сезоне будет свободный и бесплатный — за исключением территории заповедников и национального природного парка «Тарханкутский».

Таким образом, все пешеходные маршруты по территориям особо охраняемых объектов окажутся в свободном доступе, и плата будет взиматься только за экскурсионное обслуживание, указывала она.

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