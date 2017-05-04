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Особый противопожарный режим введен в Омской области

Общество

С 4 мая по 4 июня в регионе запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы

Лесные пожары
skeeze
Лесные пожары

Омск, 4 мая 2017, 11:54 — REGNUM  В Омской области с 4 мая по 4 июня введен особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, в этот период полностью запрещаются любые действия с открытым огнем.

Особый пожарный порядок и его продолжительность утверждаются нормативным актом главы региона. Главы муниципальных образований, руководители организаций и предприятий обязаны усилить меры пожарной безопасности, обеспечив контроль их выполнения.

Жителям региона на период действия особого противопожарного режима запретили разведение костров и проведение пожароопасных работ, выжигание сухой травы и так далее. Нарушителям грозит штраф (от 2 до 4 тысяч рублей для граждан; от 15 до 30 тыс. — для должностных лиц; от 400 до 500 тыс. — для юридических лиц). В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, подытожили в ведомстве.

Добавим, ранее прокуратура Омской области предложила региональному правительству ввести особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров увеличилось в 3,7 раза; охваченная огнем площадь выросла почти в 7 раз. По состоянию на 2 мая 2017 года в регионе произошло 66 пожаров на 679,9 га леса (На 2 мая 2016 г. — 18 пожаров на 97,4 га). Наиболее сложная лесопожарная обстановка зафиксирована в Омском лесничестве (почти половина всех пожаров и 55% пострадавших площадей леса).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе в текущем пожароопасном сезоне сложилась непростая ситуация, связанная с возгораниями в лесах. С 27 по 29 апреля в регионах округа произошли возгорания внутри населенных пунктов. В Приангарье и в Бурятии сгорело более 80 домов. Лишились своих домов в результате пожара и жители Красноярского края. Всего без жилья остались более 400 человек. В связи с этим в Сибири был введен режим ЧС.

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Лесные пожары-2017
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