«Бессмертный полк» в Подмосковье соберет 1,5 млн участников

Чехов, Московская область, , 11:42 — REGNUM Порядка 1,5 миллионов жителей Московской области примут участие в шествиях «Бессмертного полка». Об этом сегодня, 4 мая, заявил руководитель подмосковного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин, передает «Подмосковье сегодня».

По его словам, самые многочисленные полки пройдут в Ногинском районе, Чехове, Химках, Мытищах, Павловском Посаде, Балашихе.

Во всех муниципалитетах впереди полка пойдут волонтеры с растяжками «Бессмертный полк». По необходимости они будут сопровождать ветеранов и помогут нести портреты.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 году. С каждым годом акция охватывает все больше населенных пунктов по всему миру. Дважды в шествии «Бессмертного полка» с портретом отца принимал участие президент РФ Владимир Путин.