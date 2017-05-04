Четверг, 4 Мая 2017 года
11:50:49 МСК

Победный май: В Волгограде запланировано более 100 крупных мероприятий

Общество

Парад Победы в городе-герое на Волге увидят делегации из семи зарубежных стран

Скульптура «Родина-мать зовет!»
Иллюстрация: Uprt.volgograd.ru
Скульптура «Родина-мать зовет!»

Волгоград, 4 мая 2017, 11:38 — REGNUM  72-годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2017 году Волгоград готовится встретить также масштабно, как и в прошлые годы. Во всех районах области состоятся митинги и патриотические акции, уроки Победы, концерты. Всего же. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 4 мая, в регионе запланировано более 100 крупных памятных, культурных, молодежных и спортивных мероприятий, приуроченных к памятной дате.

Традиции празднования Дня Победы нарушать не будут. Торжества начнутся рано утром 9 мая с возложения венков и цветов на Мамаевом кургане. В 7:30 представители власти, силовых и правоохранительных органов, общественных организаций отдадут дань памяти защитников Отечества на главной высоте России.

Старт параду Победы будет дан в 10:00. По площади Павших Борцов, чеканя шаг, пройдут части Волгоградского гарнизона, регионального ГУ МЧС России, Волгоградской академии МВД и кадетского казачьего корпуса имени Недорубова. Зрителями парада станут и делегации из Испании, Франции, ФРГ, Словакии, Словении, Кипра, Японии. Они также станут участниками торжественных мерпориятий: возложат цветы к Вечному огню, поднимутся на Мамаев курган, побывают в музее-панораме «Сталинградская битва».

А в полдень от Дома Павлова волгоградцы, выстроившись в колонны, понесут портреты своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений далеких 40-х. Проследует «Бессмертный полк» до вершины Мамаева кургана.

Еще одно важное событие состоится у подножия мемориального комплекса 9 мая. Здесь в 13:00 торжественно откроется Аллея России.

Праздничная атмосфера будет царить в городе в течение всего дня: на Аллее Героев с 11:00 до 14:00 будут работать стилизованные солдатские привалы и солдатские кухни, горожане и гости города-героя смогут увидеть выставку исторической техники. На нижней террасе Центральной набережной в это время состоится фестиваль «Дети мира и дети войны». А вечером здесь пройдут большой праздничный концерт с участием Александра Маршала. Завершит День Победы праздничный салют.

На площади Павших борцов 5 и 7 мая жители и гости города смогут увидеть репетицию Парада Победы. Первая состоялась 3 мая. 7 мая пройдет традиционный спортивный праздник «Волгоградский марафон», посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот же день в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии представят большой праздничный концерт «Музыка Великой Победы».

Концертную программу «Мы наследники Победы» 8 мая на верхней террасе Центральной набережной предложат волгоградам творческие коллективы региона. В это же время на сцене у историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» пройдет концерт «Не смолкнет слава тех великих лет».

Вечером 8 мая на Мамаевом кургане волгоградцы и гости региона смогут увидеть новую версию уникальной видеопроекционной программы — акция «Свет Великой Победы» начнется в 20:30. В 2016 году зрителями стали тысячи волгоградцев и гостей города-героя. Благодаря современным технологиям, величественный монумент «ожил».

Волгоградцы увидели художественные образы различных исторических событий, сплетенные в одну трогательную и наполняющую сердце гордостью историю: создание монумента «Родина-мать зовет!», варварскую бомбардировку Сталинграда и День Великой Победы, где скульптура предстала как символ единства и непобедимости советского народа.

9−10 мая в Волгограде состоится II-я Международная конференция городов Памяти, в которой традиционно принимают участие города, пострадавшие в годы войны и известные во всем мире своим мужеством и героизмом. Совместный проект Волгограда и Дюнкерка (Франция) в дни Великой Победы объединит на сталинградской земле 19 участников из 8 стран.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Яков РудьУкраинская «правда»
КиевУкраина Уголовные дела против оппозиционных политиков на Украине Политика
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
04.05.17
В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»
АстанаКазахстан «Бессмертный полк» Политика
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Юрий БаранчикВстреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры
СочиКраснодарский крайРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Массовая гибель диких животных Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
04.05.17
Губернаторы отчитаются Путину об исполнении его указов
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Политика
NB!
04.05.17
Максим Исаев«Вывести войска с Корейского полуострова – значит решить проблему КНДР»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
ЧелябинскРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
04.05.17
Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное