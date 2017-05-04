Жалоба на «Росавиацию» подана в ICAO

Москва, , 11:23 — REGNUM Пилоты и другие работники авиационной отрасли пожаловались в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на петицию пилотов в ICAO.

«Пилоты опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около 1 тыс. свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов», — говорится в сообщении.

В петиции пилоты и работники авиационной отрасли указывают, что Росавиация уже аннулировала свидетельства сотен авиационных специалистов, при этом «не объясняя причин или по-разному трактуя законы». В скором времени, считают они, также может быть аннулирована еще тысяча пилотских свидетельств.

Пилоты пишут, что меры Росавиации касаются нескольких тысяч работников отрасти, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, которые переучивались в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ). Такие центры получили все необходимые сертификаты Росавиации и были созданы с одобрения ведомства.

Между тем, представитель Росавиации сообщил газете, что суды подтвердили правомерность аннулирования некоторых свидетельств. В ведомстве отметили, что в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения и фальсификации данных в документах, выданных в частных организациях по подготовке пилотов. Основные нарушения были связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме.

В ведомстве заверили, что целью проверок является повышение безопасности полетов.