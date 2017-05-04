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После уточнения статистики прирост населения Эстонии был «отменен»

Общество

Численность жителей сократилась на 2165 человек. Причины пересмотра данных не приводятся

Таллин, 4 мая 2017, 11:25 — REGNUM  На начало 2017 года в Эстонии на постоянной основе проживало 1 315 635 человек, что на 309 человек меньше, чем в 2016 году. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 мая, сообщили в Департаменте статистики Эстонии со ссылкой на уточненные и окончательные данные пересчета. Таким образом, первоначальная оценка итогов 2016 года как года положительного прироста населения оказалась неверной. По сравнению с прежними данными население страны «уменьшилось» в новом обзоре на 2165 человек. Причины такого пересмотра не приводятся.

Отмечается, что второй год подряд сохраняется позитивное сальдо между уезжающими и прибывающим на постоянное место жительства — на январь 2017 года эта разница составила 1030 человек. Эстонию покинули 13 792 человека, а прибыли — 14 822. В то же время признается, что с 2015 года департамент стал учитывать помимо зарегистрировавшихся и не зарегистрированных эмигрантов и иммигрантов, поэтому данные по их числу стали заметно выше.

По-прежнему смертность в Эстонии превышает рождаемость. В 2016 году родились 14 053 человека и умерли 15 392 человека. Несмотря на этот негативный прирост населения, число новорожденных оказалось самым высоким с 2013 года. При этом заметно уменьшилось (на 36 000) число женщин-рожениц (15−44 года), однако число женщин активного детородного возраста (25−34 года) остается стабильным и начинает снижаться только сейчас, когда выросло малочисленное поколение, рожденное в 1990-х годах. Также стабильным остается за последние семь лет и число умерших — 15−16 000 в год.

Статистики обращают внимание на то, что заметно снижается число женщин в общей доле населения Эстонии. Помимо того, что в 2016 году из 14 тысяч новорожденных мальчиков родилось на 700 больше, чем девочек, так еще и число женщин в стране снизилось на 1139 человек. Кроме того, подчеркивают специалисты, среди прибывших в Эстонию на постоянное проживание иностранцев большую долю также составили именно мужчины.

Также подтверждена в окончательной версии учета населения страны тенденция последнего десятилетия: исход населения из провинции и укрупнение жителей двух основных городов страны Таллина и Тарту. По-прежнему самый большой исход населения зафиксирован в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Департамент Эстонии приводил совсем другие — более позитивные цифры, согласно которым на постоянной основе в стране проживало 1 317 800 человек, что на 1850 человек больше, чем в январе 2016 года. Основной прирост населения был обеспечен за счет заметного превышения числа иммигрантов Эстонии над эмигрантами — на 3220.

Читайте ранее в этом сюжете: Прирост населения Эстонии обеспечен приезжими иммигрантами

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