Ветераны из всех регионов могут ездить на транспорте в Москве бесплатно

Москва, , 11:05 — REGNUM Общественный транспорт Москвы с 3 по 12 мая будет бесплатно перевозить ветераны Великой Отечественной войны из всех регионов России и зарубежья. 9 мая бесплатно обслуживать ветеранов также будут такси, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Бесплатный проезд обеспечат проездные, которые выпущены специально к празднику. Получить их можно по удостоверению ветерана Великой Отечественной войны у контроллера на турникетах метро, в кассах пригородного сообщения, киосках по продаже билетов и у водителей при посадке в салон наземного транспорта.

9 мая заказать бесплатное такси можно будет через диспетчерские службы 18 компаний, которые в течение всего дня будут возить ветеранов внутри МКАД.

В День Победы организуют две стоянки с бесплатными такси для ветеранов. Одну из них откроют около аллеи Молодоженов на Поклонной горе, другую — перед центральным входом на ВДНХ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в честь Дня Победы Останкинская телебашня подготовила программу для ветеранов Великой Отечественной войны. Вход на телебашню для ветеранов будет бесплатным. 9 мая вечером ветераны смогут посмотреть салют с высоты птичьего полета.

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