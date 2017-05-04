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Большинство немцев приветствуют объективную критику в адрес Израиля

Общество

71% опрошенных граждан ФРГ считают, что критика в адрес руководства Израиля должна быть честной и открытой, особенно если это касается политики Израиля в отношении палестинских земель

Берлин, 4 мая 2017, 11:00 — REGNUM  Согласно итогам социологического опроса института социальных исследований Forsa, большинство жителей Германии считают, что, несмотря на особое отношение к Израилю, немецкие политики не должны сдерживать себя в критике израильского руководства, сообщает Der Stern.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал во встрече 25 апреля министру иностранных дел ФРГ Габриэлю Зигмару из-за планируемой встречи немецкой делегации с членами НПО, критиками оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Из-за этого возник дипломатический скандал, споры вокруг которого не утихают до сих пор. В рамках этого институт Forsa провел опрос граждан ФРГ.

21% респондентов считают, что немецкие политики должны воздержаться от критики в адрес руководства Израиля.

71% опрошенных, наоборот, считают, что критика должна быть объективной и открытой, особенно если это касается политики Израиля в отношении палестинских земель.

64% респондентов, среди которых сторонники разных политических партий страны, выступают за признание Германией Палестины как независимого государства.

16% проголосовали против признания Палестины. Официальная позиция Берлина заключается в том, что Израиль и Палестина должны сесть за стол переговоров по ближневосточном урегулированию.

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Ближневосточное урегулирование
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