Ученого кота в Ярославле проверяет департамент охраны культурного наследия

Ярославль, , 10:54 — REGNUM В Ярославле градозащитники обратились в региональный департамент охраны объектов культурного наследия с требованием проверить законность установки скульптуры ученого кота на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Сорокина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила автор обращения Ольга Мазанова.

Мазанова обращает внимание, что «кот ученый» — это не единственная скульптура, которая задумана к установке в этом сквере мэрией и руководством РЖД. По информации со страницы мэра города в сети Facebook, здесь, в соответствии с «концепцией развития парка», планируется установка еще нескольких персонажей сказочных героев.

«Я считаю, что все работы, включая планировку, размещение малых архитектурных форм, оград, необходимо проводить в соответствии с согласованным органом охраны ОКН проектом, разработанным на основе научных историко-архивных исследований. Известно, что в отделе охраны ОКН департамента архитектуры и земельных отношений мэрии есть историческая справка на данную территорию усадьбы, в которой есть информация, в т.ч., ситуационный и историко-культурный опорный план и исторические фотографии утраченных строений — беседки, деревянного театра и т.д. Меня также беспокоит сохранность старого дуба в связи с установкой и креплением скульптур рядом с ним и демонтажем ограждения вокруг вокруг дуба», — сказала Ольга Мазанова.

В Управлении Северной железной дороги корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что все работы в парке, в том числе по установке памятника велись и согласовывались с мэрией Ярославля. Были даже проведены публичные слушания по внешнему виду парка. Тем временем вандалы уже успели отломать у полимерной скульптуры очки и сломать нос.

«Мы рассматриваем возможность починить эту скульптуру. Но разговора о замене ее на металлическую или бронзовую речи нет. Если вандалы и дальше будут так обращаться с памятником, то мы его уберем из парка и поставим где-то на своей территории», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по работе со СМИ Северной железной дороги Светлана Шубина.

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин сказал корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас специалисты разбираются в ситуации с установкой скульптуры: в чьей собственности находится земля, правильно ли собран пакет разрешительной документации и прочее. До первого июня есть время для ответа и тогда уже будет ясна судьба скульптуры ученого кота.

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