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Более 50 зданий подсветят в Москве в честь Дня Победы

Общество

«Здания подсветят в цвета георгиевской ленты, а также российского триколора»

Москва, 4 мая 2017, 10:42 — REGNUM  Более 50 зданий в Москве получат динамическую подсветку в честь Дня Победы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Необычную праздничную декорацию местные жители и гости столицы смогут увидеть на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах, проспекте Мира и Ленинском проспекте, а также на Новом Арбате и Большой Полянке.

«Здания подсветят в цвета георгиевской ленты, а также российского триколора, — говорится в сообщении. — Сценарий будут менять каждые несколько минут. Праздничную подсветку будут включать каждый вечер с 5 по 9 мая».

Праздничные огни будут освещать и территорию Крымского и Патриаршего мостов, а также развязку МКАД с Ярославским, Можайским, Ленинградским, Рублевским, Варшавским шоссе и Ленинским проспектом.

Кроме того, на домах-книжках, которые располагаются на Новом Арбате, будут демонстрировать цифровое шоу. На медиафасадах двух зданий местные жители и гости столицы смогут посмотреть видеооткрытки с Вечным огнем, цветками вишни и надписью «9 Мая» на фоне весеннего неба, а также главным символом Победы — георгиевской лентой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe.

Цeнтpaльными coбытиями cтaнyт Пapaд нa Kpacнoй плoщaди, шecтвиe «Бeccмepтный пoлк», тeмaтичecкиe пpoгpaммы нa Пoклoннoй гope, нa пeшexoдныx зoнax, бyльвapax, в пapкax кyльтypы и oтдыxa.

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