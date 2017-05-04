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Ярославские художник граффити создали работы на тему Великой Отечественной

Общество

Их работы будут выставлены в городских парках

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Акция «Георгиевская ленточка» в Ярославле
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Акция «Георгиевская ленточка» в Ярославле

Ярославль, 4 мая 2017, 10:29 — REGNUM  21 апреля в Ярославской области началась акция «Георгиевская ленточка», открывшая череду мероприятий, посвященных Дню Победы. На улице Кирова была организована интерактивная площадка молодежного творчества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

«В рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» проходит очередной этап фестиваля граффити. Ребята разработали целую программу — как сделать так, чтобы георгиевская ленточка находила правильное понимание у ярославцев. Сегодня на улице Кирова проходят мастер-классы, фестиваль граффити на военно-патриотическую тематику. Площадка поможет сделать День Победы ближе к молодежи, расскажет о том, как нужно себя вести и как правильно относиться к символам нашей Победы», — пояснил начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

На мастер-классах волонтеры объясняли, как можно завязывать георгиевскую ленточку и как правильно ее носить. Любой желающий мог получить ленточку и прикрепить ее к одежде, тем самым показав свою причастность к празднику.

В самом центре улицы Кирова расположились большие стенды для граффити. На них участники фестиваля «уличного искусства» создавали картины на военно-патриотические сюжеты.

«Конкурс по граффити проводился сначала заочно. Нам были представлены более десяти макетов, из которых выбраны самые лучшие. Сегодня на улице Кирова показаны шесть работ. Все участники получат подарки и дипломы. Впоследствии стенды не останутся на улице Кирова, а будут перемещены в парки города», — пояснил директор ГАУ Ярославской области «Центр патриотического воспитания» Роман Семеряк.

Помимо участия в мастер-классах и фестивале граффити, организаторы площадки на улице Кирова помогали ярославцам найти информацию об участниках Великой Отечественной войны на интернет-ресурсах.

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