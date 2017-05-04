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Пока в Якутске спорят о земле, переселенцы из ветхого жилья ждут дом

Общество

«Каждый хотел урвать кусок земли общего пользования»

Аварийное жилье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аварийное жилье

Якутск, 4 мая 2017, 10:50 — REGNUM  В Якутске продолжают обсуждать судьбу земельного участка по улице Петра Алексеева. На этот раз слово взяли переселенцы из снесённых на этом месте аварийных домов, они ждут обещанное им жильё в 12-этажном здании. В спор о земле вмешалось ООО «Камелёк», которое тоже претендует на часть участка, где раньше находились его строения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ЯСИА, иск компании отклонил Якутский городской суд, признав его притязания на землю незаконными. Кроме того, начали высказываться люди, которые заинтересованы в строительстве уже ставшей яблоком раздора многоэтажки на спорной земле.

«Наши дома находились в ужасном состоянии, — рассказала активиста инициативной группы жильцов снесенных домов, правозащитница Наталья Зарубина. — Я жила на первом этаже деревяшки по Петра Алексеева, 2/2. Под ней образовалась яма, которая постоянно заполнялась водой. Приходилось все время откачивать».

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По словам активистки часть семей уже получили деньги на переселение от застройщика ООО «ЯкутскСтройСити», который собирается построить новый дом на месте старых, а ещё 7 семей ждут, когда многоэтажка будет возведена, чтобы заехать в неё. Что касается спора с компанией «Камелёк», то, по словам Натальи Зарубиной, она в своих интересах пыталась оказывать давление на жильцов ветхих домов, грозилась оставить их ни с чем.

«Каждый хотел урвать кусок земли общего пользования. Мансарды, будки и офисы для бизнеса, а на месте моей деревяшки планировали возвести шикарное здание», — пояснила также правозащитница.

Она приводит ещё один аргумент за строительство высотки: заявка «ЯкутскСтройСити» на строительство была подана до решения депутатов городской думы об ограничении высотности зданий.

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Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг стройки на Петра Алексеева разгорелся, когда против этого стали выступать жители соседних домов. Они не хотят, чтобы рядом велась точечная застройка и требуют как минимум уменьшить высотность здания. Говоря об этой многоэтажке, депутат республики Виктор Фёдоров отмечал, что в сентябре 2016 года были внесены изменения в правила землепользования и застройки в центре города, которыми была снижена этажность возводимых зданий, определены нормативы по обеспечению автомобильными стоянками, отступы от красных линий, зарезервированы места для скверов, парков и другое. Фактически соблюдение этих требований исключает точечную застройку высотками, под определение которой подпадает будущее здание на ул. Петра Алексеева.

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Строительство жилья
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