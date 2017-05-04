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Тункинский национальный парк в Бурятии захламлен отходами

Общество

Наиболее крупные скопления твердых отходов выявлены на территории сел Тунка, Жемчуг, Монды, Туран, Талое, Галбай, Зун-Мурино, Далахай

Улан-Удэ, 4 мая 2017, 10:18 — REGNUM  Территория Тункинского национального парка в Бурятии захламлена твердыми коммунальными отходами, в том числе стеклянной и пластиковой тарой, мусором от старых объектов строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 мая, в республиканской прокуратуре.

Проверку проводили специалисты Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой и управления Росприроднадзора по Бурятии. Было установлено, что деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в границах особо охраняемой природной территории федерального значения надлежащим образом не организована.

Наиболее крупные скопления твердых отходов обнаружили на территории сел Тунка, Жемчуг, Монды, Туран, Талое, Галбай, Зун-Мурино, Далахай.

Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Тункинский районный суд с исковым заявлением к правительству Бурятии, администрации Тункинского района, а также в ФГУ «Национальный парк «Тункинский». Прокурор требует организовать деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Тункинский национальный парк — один из самых крупных национальных парков России. Часть его территории включена в состав Байкальского участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Национальный парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения и создан в целях сохранения уникальных экосистем Восточного Саяна и отрогов Хамар-Дабана на общей площади 1 183 662 га. В границах национального парка запрещена любая деятельность, которая может нанести экологический вред ландшафту, уникальной природной среде, объектам растительного и животного мира.

Напомним, сейчас Тункинский национальный парк страдает не только от мусора, но и от пожаров. 3 мая в Республиканском агентстве лесного хозяйства ИА REGNUM сообщили, что в национальном парке потушен очаг на площади около 530 га. Тушили возгорание сотрудники федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», специалисты национального парка и местные жители — всего 70 человек. Было привлечено более 13 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

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