В Саратове открыли мемориальную доску Герою Великой Отечественной войны

Саратов, , 10:20 — REGNUM В Кировском районе Саратова состоялась церемония открытия памятной доски в честь Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Евтеева, который с начала Великой Отечественной войны сражался в составе войск Южного, Крымского, Северо-Кавказского, 4-го и 3-го Украинских фронтов, принимал участие в обороне Одессы, Севастополя, Новороссийска, освобождении Северного Кавказа, Крыма и Украины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Саратовской городской думы.

За отличия в боях Иван Евтеев был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1943 год), медалями «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя». Звание Героя Советского Союза Евтееву присвоено посмертно 20 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в десантной операции при освобождении города Николаева.

Открыл мероприятие сводный хор «Душа ветерана», который исполнил песни военных лет. «Сохраняя память своего народа, чествуя его Героев, мы сохраняем свою историю. Без неё не может существовать государство. Пусть эта мемориальная доска служит напоминанием молодёжи о том, как нужно любить и защищать свою Родину», — отметил в приветственном слове депутат Саратовской гордумы — Герой РФ Александр Янклович. Участники церемонии почтили минутой молчания погибших на полях сражений. Окончился митинг возложением цветов к доске Героя Советского Союза.