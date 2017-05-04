Уроженец Москвы назван фаворитом «Евровидения-2017»

София, , 10:14 — REGNUM 17-летний уроженец Москвы Кристиан Костов, который представит Болгарию на «Евровидении-2017» в Киеве, является одним из фаворитов международного песенного конкурса. Об этом сообщает Metro со ссылкой на букмекерские конторы.

По мнению экспертов, молодой человек сможет составить достойную конкуренцию итальянскому участнику Франческо Габани, считавшемуся основным претендентом на «титул».

Издание отмечает, что шансы уроженца Москвы на победу резко возросли после скандала с российской певицей Юлией Самойловой, которой власти Украину запретили въезд на территорию страны.

«Несмотря на то, что Россия не будет голосовать в этом году, представитель Болгарии может получить дополнительные голоса от русскоговорящего населения европейских стран», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый полуфинал песенного международного конкурса в Киеве состоится 9 мая, второй — 11 мая. Финал «Евровидения — 2017» пройдет 13 мая. Первые участники начали прибывать на Украину 29 апреля, с 30 апреля начались репетиции к конкурсу.

Россия на этот раз в конкурсе участвовать не будет: по политическим мотивам Киев запретил въезд на украинскую территорию российской артистке Юлии Самойловой. Основанием для такого решения стало выступление Самойловой в Крыму в 2015 году.

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