Около 70% молодежи ФРГ настроены проевропейски

Берлин, , 10:18 — REGNUM Британский научно-исследовательский институт изучения общественного мнения YouGov опубликовал 3 мая результаты опроса молодежи Германии, сообщает Berliner Morgenpost.

Согласно опросу, 69% молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет поддерживают членство Германии в Евросоюзе.

12% проголосовали за выход страны из ЕС, 12% не стали голосовать, 7% отметили пункт «не знаю».

Среди противников Евросоюза около 70% мужчин.

Далее результаты указывают, что 77% опрошенных согласились: демократия — самый лучший политический режим, который может быть в стране.

60% респондентов имеют высокий уровень образования. Именно это группа людей ориентирована на традиционные ценности, безопасность, надежность и стабильность.

В целом сотрудники института опросили около шести тыс. человек из семи стран ЕС.