В Оренбуржье в 2017 году все ветераны-очередники получат новое жилье

Оренбург, , 10:06 — REGNUM В Оренбургской области все ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат новое жилье. В 2017 году из федерального бюджета выделяется 106 млн 165 тыс. рублей. Этих средств достаточно, чтобы обеспечить жильем всех ветеранов-очередников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве социального развития.

На 1 мая на учете в Едином областном реестре состояли 85 ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе два инвалида и два участника войны.

Свидетельства на приобретение жилья уже получили 74 ветерана. В Минсоцразвития области подчеркнули, что в первую очередь социальную выплату получили бывшие фронтовики. Всем главам муниципальных образований направлены письма с просьбой помочь в подборе и приобретении жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, год назад в очереди на жилье стояло 228 ветеранов, а из федерального бюджета поступило 155,5 млн рублей. Эти средства позволили выдать свидетельства на приобретение жилого помещения 140 ветеранам.

Добавим, что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Если в 2016 году праздничные выплаты получали 1680 участников и инвалидов войны, а также более 28 тысяч ветеранов, среди которых лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, вдовы погибших и умерших фронтовиков, бывшие узники нацистских концлагерей, то в 2017 году материальную помощь, приуроченную к мероприятиям по празднованию Дня Победы, получили более 25 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.