Четверг, 4 Мая 2017 года
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СОБРовцы покалечили Рамзана Кадырова

Общество

Во время игры в футбол глава Чечни повредил ногу

Рамзан Кадыров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 4 мая 2017, 09:58 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму — он ходит с палочкой и нога его закована в фиксирующую повязку. Повреждения чеченский лидер получил на футбольном матче. И виноваты в этом, как он сам заявил, СОБРовцы.

«Они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше)))», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Несмотря на травму, матч закончился победой команды Кадырова. В своем посте он призвал играть в футбол и всегда быть в выигрыше, «если сумеете покинуть поле без гипса».

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Рамзан Кадыров прооперирован в Чечне

Стоит отметить, что Кадыров не первый раз получает травмы по вине СОБРовцев. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года на тренировке по боксу главе Чечни сломали ребро.

«Удары были настолько хороши и точны, что у меня случился перелом четвертого ребра аж в двух местах», — написал он в Instagram.

При этом, кто именно из двух бойцов чеченского СОБРа нанес травму, Кадыров не уточнил, но так же, как и в этот раз, он призвал заниматься спортом, несмотря ни на что.

В декабре 2016 года главе Чечни пришлось даже перенести операцию для устранения последствий всех травм, полученных на ринге. Отмечая, что согласился на оперативное вмешательство по настоянию врачей, Кадыров сообщил, что операцию выполнили чеченские специалисты.

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