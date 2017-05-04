Российские пилоты направили жалобу в ICAO на Росавиацию — СМИ

Москва, , 09:46 — REGNUM Росавиация может в ближайшее время аннулировать около тысячи свидетельств авиационных специалистов, в результате чего рынок лишится не менее четверти пилотов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на петицию пилотов в ICAO.

В петиции пилоты требуют «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». Они уточняют, что ведомство аннулировало сотни свидетельств без объяснения причин или «по-разному трактуя законы».

Речь идет о лицензиях бывших военных пилотов, штурманов, бортинженеров и частных пилотов, которые переучивались на коммерческих пилотов негосударственных авиационных учебных центрах» (АУЦ). Такие центры получили все необходимые сертификаты Росавиации и были созданы с одобрения ведомства.

Также получение свидетельств частных и коммерческих пилотов после обучения в частных АУЦ полностью соответствовало требованиям, предъявляемым ФАП, и положениям ICAO. Однако в настоящее время ведомство известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не будут выдаваться.

Таким образом, высшее образование пилотов, полученное в АУЦ, будет считаться нелегитимным. В результате работы может лишиться «как минимум четверть всех пилотов в РФ», говорится в петиции.

Суды, в которые уже поступали иски пилотов против аннулирования свидетельств, признавали действия Росавиации правомерными и законными. По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Кроме того, утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме, уточнили в Росавиации.

В ведомстве также отметили, что свидетельство коммерческих пилотов гражданской авиации можно получить только в летном училище или профильном вузе. Но пилоты считают, что поставить точку в споре может ICAO путем независимого аудита законодательства РФ в сфере авиации и выдачи рекомендаций.