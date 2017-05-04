В Мексике задержали главу крупнейшего наркокартеля в стране

Мехико, , 09:37 — REGNUM Мексиканские правоохранительные органы объявили о том, что 2 мая им удалось осуществить захват Дамасо Лопеса, предполагаемого лидера наркокартеля Синалоа и преемника Хоакина «Эль Чапо» Гусмана в спецоперации, проведенной в столице Мехико без единого выстрела, в ходе которой также удалось задержать его главное доверенное лицо Виктора Гонсалеса, сообщает издание El Periódico.

Директор Агентства уголовного розыска Мексики Омар Хамид Гарсиа Арфуч пояснил в ходе пресс-конференции, что захват произошел во время выполнения трех обысков в мексиканской столице.

Лопес был задержан во время обыска в элитной резиденции в центральном районе Ансурес. По словам Гарсия Арфуча, задержанный «считается одним из ведущих наркодилеров и организаторов насилия в штате Синалоа и южной части полуострова Нижняя Калифорния».

Захват стал результатом работы разведки Министерства обороны и Агентства уголовного розыска и был осуществлен «без применения насилия и случайных жертв», также сообщил Гарсия Арфуч.

Лопес по прозвищу Адвокат считается правой рукой Хоакина Гусмана, однако после его захвата в январе 2016 года в городе Лос-Мочис штата Синалоа, вступил в конфликт с Хесусом Альфредо и Иваном Арчивалдо Гусманами, сыновьями Эль Чапо в борьбе за контроль над картелем.

Соперничество между этими двумя группировками картеля Синалоа стало особенно остро проявляться в последние месяцы. Результатом внутреннего конфликта одного из самых мощных наркокартелей в стране стало более пятисот убитых в штате Синалоа в 2017 году, однако, по оценкам экспертов, с арестом Лопеса насилие может вспыхнуть с новой силой из-за атаки на картель конкурирующих группировок.

Между тем, этот захват «это уменьшает возможность союза, который стремился сформировать Лопес с другой организованной преступной группой, работающей в нескольких штатах Мексики», сообщил Гарсия Арфуч.

Глава уголовного розыска Мексики также заявил, что Адвоката могут экстрадировать в США за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.

Вместе с Лопесом был задержан Виктор Джованни Гонсалес, который входил «в первый круг доверенных лиц Дамасо и работал в качестве материально-технического и финансового оператора в Мехико».

Во время захвата наркодилеров в ходе обыска резиденции также были изъяты ёмкости предположительно с метамфетамином, несколько сотовых телефонов, три пистолета, два ноутбука и другие вещественные доказательства.

Напомним, картель Синалоа или Тихоокеанский картель считается одним из первых и крупнейшим наркокартелем Мексики и располагает силами до 1000 боевиков. В основном картель занимается распространением контрабандного колумбийского кокаина, героина из Юго-Восточной Азии и Мексики, мексиканской марихуаны и метамфетамина.