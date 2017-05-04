Жительница Колумбии съела $9 тыс. назло бывшему мужу
Инцидент произошел в департаменте Сантандер
Богота, 4 мая 2017, 09:17 — REGNUM Жительница Колумбии съела $9 тыс. в купюрах по $100, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем. Инцидент произошел в департаменте Сантандер. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на местные СМИ.
28-летняя девушка рассталась с молодым человеком и собиралась переехать в Панаму. Но делиться финансовыми средствами с бывшим гражданским мужем не хотела, поэтому предпочла их съесть.
«Она (девушка) съела $9 тыс. 100-долларовыми купюрами, после чего ей стало плохо, и ее доставили в больницу», — говорится в сообщении.
Благодаря медицинским работникам, молодой женщине удалось поправить здоровье и вернуть $5,7 тыс. Остальные банкноты оказались безвозвратно испорчены желудочным соком.
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