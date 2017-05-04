В Омск прибыл «Поезд Победы»
В составе эшелона — 12 вагонов
Омск, 4 мая 2017, 09:08 — REGNUM На первый путь омского вокзала сегодня прибыл «Поезд Победы». Его встречали сотни людей, — ветераны, школьники, военные, передает ОТР.
В составе эшелона — 12 вагонов. На платформах размещены и образцы современных вооружений, и техника времён Великой Отечественной войны.
Есть и специальный вагон, где ветеранам оказывают медицинскую консультативную помощь. Кроме этого, развёрнуты пункты приёма на военную службу по контракту. Поезд Победы стартовал из Иркутска и уже проехал Красноярск, Юргу и Новосибирск.
Навстречу Поезду Победы из Пензы выехал второй такой же состав. Он проходит через Самару, Уфу, Чебаркуль и Челябинск. Оба агитпоезда встретятся 5 мая в Екатеринбурге.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
- 4 Мая 2017 NB!Бессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
-
- 4 Мая 2017 В Москве ветераны смогут посмотреть салют с высоты птичьего полета
-
- 4 Мая 2017 Затраты на празднование Дня Победы в Москве превысят 500 млн рублей — СМИ
-
- 4 Мая 2017 Участники воздушного парада в Петербурге провели тренировку на малой высоте
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Убрать авианосцы, сесть за стол переговоров
NB!
04.05.17
Встреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры
NB!
04.05.17
Бессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
NB!
04.05.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мария Таранова
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
NB!
04.05.17
Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США
NB!
04.05.17
Как сближение с Западом дало СССР «копейку»
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
NB!
04.05.17
Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?
NB!
04.05.17
«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
NB!
03.05.17
Младореформатор и РАО «ЕЭС России»
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс