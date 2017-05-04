В столице Венесуэлы во время разгона оппозиции погиб подросток
«Как минимум один человек погиб и более 160 пострадали во время протеста в Каракасе»
Каракас, 4 мая 2017, 08:57 — REGNUM Более 160 человек пострадали и один погиб в ходе антиправительственных акций в столице Венесуэлы. Об этом сообщают в четверг, 4 мая, Вести.Ru.
«Как минимум один человек погиб и более 160 пострадали во время протеста в Каракасе», — говорится в сообщении.
По некоторым данным, молодой человек погиб в районе проспекта Лас-Мерседес, когда сотрудники правоохранительных органов разгоняли демонстрантов водометами и слезоточивым газом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2017 г. президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил созвать «народную Конституционную Ассамблею», которая должна будет исполнить функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту.
Местная оппозиция расценила решение президента страны как госпереворот и призвала своих сторонников «восстать против упразднения республики».
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