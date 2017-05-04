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Скандал с курильщицей: «Это фото сделано не в храмах Кузбасса»

Общество

В Кемеровской епархии напомнили о поступке Pussy Riot

Кемерово, 4 мая 2017, 08:57 — REGNUM  Скандал, связанный с фотографией девушки, прикуривавшей сигарету от свечей в храме, набирает обороты. Информацию об инциденте проверяет следственное управлении СКР по Кемеровской области, так как в соцсетях распространилась информация, что девушка на фото является жительницей города Кемерово.

Как сегодня, 4 мая, сообщил ИА REGNUM руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии, диакон Вячеслав Ланский, в Кузбасской митрополии об этой фотографии знают. «Дело в том, что эта фотография сделана не в кемеровском храме, даже не в храмах Кемеровской области. Это видно по интерьеру. Храмов с таким интерьером в Кемерове нет», — подчеркнул Ланский.

По его словам, в храмах Кузбасса обычно всегда находится человек, который следит за порядком, отвечает на вопросы прихожан.

«Если вы помните, в храмах случались и более вопиющие вещи», — сказал диакон Вячеслав Ланский, приведя в пример нашумевший поступок участниц панк-группы Pussy Riot. «Причем это было сделано в главном храме страны — в храме Христа Спасителя, где меры безопасности и присмотра значительно серьезнее, чем в любом провинциальном храме. Что касается девушки с сигаретой, для того, чтобы сделать это фото, ей, скорее всего, понадобилось лишь несколько мгновений. Думаю, что счет шел буквально на секунды», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, в 2012 году участницы панк-группы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве и осуждены на 2 года заключения за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае текущего года в соцсетях появилась фотография девушки, прикуривавшей сигарету от свечей в храме. Уточнялось, что девушка является жительницей города Кемерово. По информации об инциденте начало проверку следственное управление СКР по Кемеровской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Кемеровчан шокировало фото девушки, прикурившей сигарету от свечей в храме

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