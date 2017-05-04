Под натиском: В Оренбурге сохранят здание для спортивной школы

Оренбург, , 08:48 — REGNUM В Оренбурге тренерский состав, а также воспитанники детской спортивной школы № 10 и их родители отстояли здание на Набережной. Оно будет отремонтировано до 1 сентября. Об этом заявил глава Оренбурга Евгений Арапов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что фундамент, стены и несущие конструкции находятся в хорошем состоянии. «Целесообразно приступить к восстановлению стен и других строительных конструкций здания, выполнить устройство двускатной кровли, установить отмостку. К ремонтным работам мы приступим в июне, после того как будут завершены проектные работы», — сказал Арапов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта вокруг спортивной школы разгорелся скандал. Из-за трещины в стене здание признали аварийным и отменили все занятия в нем. Более того, по словам родителей, им предложили искать для детей другие виды спорта. Чтобы отстоять спортшколу, родительское сообщество создало петицию в защиту единственной в регионе школы гимнастики и акробатики. Информация о закрытии учреждения вызвала широкий резонанс. Родительское сообщество высказало свои подозрения в том, что на месте здания МБУ СШ №10 может появиться элитный отель, поскольку в планах местной власти реконструкция набережной Урала.

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Последовали встречи инициативной группы с городской и региональной властью. Губернатор поставил задачу перед городскими чиновниками отремонтировать здание и сохранить школу. Детям временно предоставили несколько помещений для занятий гимнастикой и акробатикой. Более того, Евгений Арапов пообещал помочь с приобретением спортинвентаря.