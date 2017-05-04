Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются

Новороссийск, Краснодарский край, , 08:43 — REGNUM В Краснодарском крае за месяц погибли почти семь десятков дельфинов. Такой трагический факт вскрылся в ходе плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Об этом ИА REGNUM сообщили и в прокуратуре края 4 мая.

Сотрудники природоохранного надзорного ведомства уточнили, что 68 особей мертвых дельфинов были обнаружены с начала апреля и по настоящее время в акватории Черного моря, в границах Новороссийска.

В настоящее время причины смерти морских млекопитающих устанавливаются. Пробы морской воды и тела животных отправлены на лабораторные исследования.

Между тем, как сообщают жители Новороссийска, на берегу в последнее время они регулярно находят не только дельфинов, но и мертвых чаек. Горожане начали паниковать.

Между тем, как пояснил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы"Службы спасения» Алексей Одеров, никакой экологической катастрофы или эпидемии нет.

«Мор животных мы наблюдаем каждый год весной в течение месяца — с конца апреля до середины мая. В этом году показатели их смертности не увеличились», — цитирует «Блокнот — Краснодар» слова Одерова. Это так называемый период естественного отбора для млекопитающих. Погибают зачастую не разродившиеся самки, стареющие или больные дельфины.

Добавим, что на днях в Новороссийске двух мертвых дельфинов обнаружили местные жители. По свидетельству очевидцев, они были убиты выстрелами в голову из ружья для морской охоты. Злоумышленникам грозит уголовное наказание. Расследование инциденты уже занялась Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура.