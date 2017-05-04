Разведка Швейцарии собирала данные в налоговых органах ФРГ — СМИ

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:01 — REGNUM Швейцарская разведка пять лет собирала данные о финансовом и банковском секторе Германии, внедрив своего агента в органы налогового управления крупнейшей федеральной земли ФРГ — Гессен, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, задержанный во Франкфурте-на-Майне 54-летний гражданин Швейцарии наблюдал за налоговыми инспекторами ФРГ, которые пытались добраться до счетов немецких граждан в швейцарских банках. О его задержании стало известно вечером, 28 апреля.

Гражданин Швейцарии работал в Германии с начала 2012 года. Посол Швейцарии в Берлине был приглашен 2 мая на беседу в МИД ФРГ в связи с задержанием.

Источники издания уточняют, власти Швейцарии собирались обвинить немецких налоговых инспекторов, собирающих данные о немецких клиентах швейцарских банков, в нарушении местного законодательства и банковской тайны.

Операцией Федеральной службы разведки Швейцарии руководил лично заместитель главы швейцарской разведки. Министр финансов Северного Рейна — Вестфалии назвал эту историю «шпионским триллером» и потребовал объяснений от Берна.

Также уточняется, что задержанный гражданин Швейцарии в прошлом работал детективом, помогал «кроту» завербованный гражданин ФРГ.