Четверг, 4 Мая 2017 года
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Работа мессенджера WhatsApp восстановлена после сбоя

Общество

«Мы устранили эту проблему и приносим извинения за неудобства»

Сотовый телефон
Unsplash
Сотовый телефон

Вашингтон, 4 мая 2017, 07:36 — REGNUM  Популярный мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоя, который продолжался несколько часов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение сервиса.

«Ранее сегодня (4 мая), пользователи WhatsApp во всех частях мира в течение нескольких часов не могли получить доступ к сервису, — говорится в сообщении. — Мы устранили эту проблему и приносим извинения за неудобства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 мая в работе мессенджера WhatsApp произошел крупный сбой, в результате которого сервис оказался недоступен для пользователей по всему миру. Об отсутствии доступа к сервису сообщили в социальных сетях пользователи из РФ и других стран Европы, США и Латинской Америки.

Представители мессенджера WhatsApp сообщили, что «осведомлены о проблеме и работают над оперативным восстановлением функционала».

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