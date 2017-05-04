Прокуратура даст оценку видео с гимнастами в церкви

Калуга, , 07:26 — REGNUM Прокуратура даст оценку действиям людей, снявшим ролик с танцами и акробатическими трюками в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района Калужской области, сообщает «Эхо Москвы».

Ролик, опубликованный в соцсетях, изучит районная прокуратура. Будет оценена обоснованность действий лиц, запечатленных на видео.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Facebook написал, что храм — место для молитвы, а любую творческую активность лучше проявлять «вне пространства, где совершается литургия».

«Могу понять особые обстоятельства («хотели на улице, стало холодно — пришлось перенести в храм») и попытки миссионерских устремлений. Но всё это, на мой взгляд, никак не оправдывает подобные действия», — написал Легойда.

Ролик с гимнастами в церкви появился 25 апреля в Facebook. Опубликовавший его пользователь написал, что видео было снято 22 апреля, и в этот день в храме проходил Пасхальный праздник.