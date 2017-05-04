Протест против системы «Платон»: на Урале разблокировали дальнобойщиков

Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM В Свердловской области вновь организован выезд со стоянки, на которой с 27 марта дальнобойщики протестуют против системы «Платон». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Начальник ведомства Юрий Дёмин лично встретился с протестующими. Он объяснил им, что выкопанный 2 мая ров необходим для отведения воды. По данным ГИБДД, дальнобойщики и Дёмин смогли найти общий язык.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дальнобойщики с 27 марта протестуют против системы «Платон». Всего на стоянке в 30 километрах от Екатеринбурга находится порядка 10 машин.

Утром 2 мая стоянка была окопана рвом. Дальнобойщики предположили, что это было сделано по указанию руководства областной ГИБДД. Однако в тот же день ведомство опровергло эти сведения.

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