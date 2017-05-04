Der Kurier: Австрийцы стали менее толерантны к мусульманам

Вена, , 07:05 — REGNUM Австрийский правозащитный Комитет Маутхаузена опубликовал 3 мая результаты социологического опроса, в котором респондентам нужно было ответить на вопросы, связанные с толерантностью, сообщает Der Kurier.

В День освобождения Австрии от национал-социалистического режима и капитуляции Вермахта, который австрийцы празднуют 27 апреля, члены комитета опросили свыше 500 австрийцев.

«Толерантность — основа демократии и оплот против тоталитарного режима», — отмечает председатель комитета Вилли Мерный.

Однако результаты опроса свидетельствовали о том, что австрийцы стали менее толерантны по отношению к представителям других религий, особенно к мусульманам.

44% респондентов выразили беспокойство, когда мусульманки закрывают лицо в публичных местах.

71% высказались против строения мечетей. Еще в 2015 году, согласно аналогичному исследованию, у 78% опрашиваемых с этим проблем не было.

Эксперты считают, что это связанно с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки за последние два года.