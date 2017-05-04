Четверг, 4 Мая 2017 года
07:15:21 МСК

Россия передала 4,8 тонны гумпомощи в три сирийские провинции

Общество

За сутки продовольствие получили 1492 жителя Сирии

Москва, 4 мая 2017, 05:58 — REGNUM  Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 3 мая провели шесть гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Эс-Сувейда. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Кади Аскар, Бенизид, Бустан Элькаср и Азиза — жителям было передано 800 порций горячей еды, 100 продовольственных наборов и хлеб.

Еще 800 продовольственных наборов было передано жителям населённых пунктов Джааубет-Бургаль (провинция Латакия) и Таала (провинция Эс-Сувейда).

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 1492 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,8 тонны.

Кроме этого, поссийскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 21,5 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

Читайте также: Минобороны РФ сообщает о девяти нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Как сближение с Западом дало СССР «копейку»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Ариф Асалыоглу«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
«Путин не намерен ради выхода РФ из изоляции жертвовать Асадом»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Борис МарцинкевичМладореформатор и РАО «ЕЭС России»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.05.17
Аварийное жильё — сильнее политики: как в Чувашии выполняют указы Путина
ЧебоксарыРоссия Ликвидация ветхого жилья Экономика
NB!
03.05.17
Елена ХаненковаВ чём состоит счастье трудящихся?
ЛондонВеликобритания Прожиточный минимум в России Общество
NB!
03.05.17
Александр КуркинЮжная Осетия: только с Россией, только в России
ЦхинвалЮжная Осетия Южная Осетия и Россия Политика
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
ЛуганскЛНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
03.05.17
Директор ФБР: Россия — величайшая угроза для американской демократии
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий Медведев об обвинениях в адрес России: «Мы крепкие, мы не боимся»
СмоленскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
03.05.17
В Госдуме настаивают на оценке «Смертного полка» от европейских политиков
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
03.05.17
Необходимо «образование для жизни»: интервью с учителем года
ЧелябинскРоссия Материальная база образовательных учреждений Общество
NB!
03.05.17
В подконтрольных Киеву районах Донбасса растет популярность руководства ДНР
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
03.05.17
«Демонстрация силы»: лишение мандата спикера Ярославского муниципалитета
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное