Россия передала 4,8 тонны гумпомощи в три сирийские провинции
За сутки продовольствие получили 1492 жителя Сирии
Москва, 4 мая 2017, 05:58 — REGNUM Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 3 мая провели шесть гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Эс-Сувейда. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В городе Алеппо — в районах Кади Аскар, Бенизид, Бустан Элькаср и Азиза — жителям было передано 800 порций горячей еды, 100 продовольственных наборов и хлеб.
Еще 800 продовольственных наборов было передано жителям населённых пунктов Джааубет-Бургаль (провинция Латакия) и Таала (провинция Эс-Сувейда).
Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 1492 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,8 тонны.
Кроме этого, поссийскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 21,5 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.
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