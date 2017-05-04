Весна на Камчатку пришла на месяц раньше обычного

Петропавловск-Камчатский, , 05:54 — REGNUM На Камчатке, где с конца февраля синоптики фиксируют аномально теплую погоду в различных городах и районах полуострова, метеорологическая весна началась раньше, чем обычно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Камчатгидрометеоцентре.

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По словам синоптиков, метеорологическая весна означает переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону повышения. По этому показателю, весна в Петропавловск-Камчатский и крупнейший район края — Елизовский, пришла раньше более чем на месяц — 12 апреля.

«По всем районам, за исключением Пенжинского, раньше средних многолетних дат на две-три недели наметился переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов», — говорят синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке наблюдается аномально теплая весна, которой не было на полуострове с 2007 года. Тем не менее, несмотря на повышение температуры воздуха, снежные циклоны — не редкость для региона даже в мае. За последние несколько недель обрушились два атмосферных вихря, которые принесли мокрый снег и ветер. Даже были отменены занятия в школах. В ближайшие дни вновь ожидается ухудшение погоды.