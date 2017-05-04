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Аудитория Facebook приблизилась к 2 млрд человек

Общество

Число регулярных пользователей соцсети за год выросло на 17%

Менло-Парк, США, 4 мая 2017, 05:52 — REGNUM  Число регулярных пользователей социальной сети Facebook по всему миру приблизилось к 2 млрд человек. Такие данные приводятся в корпоративной отчётности компании за первый квартал 2017 года, опубликованной 3 мая.

Сообщается, что по состоянию на 31 марта число людей, которые заходят в соцсеть хотя бы один раз в месяц, составило 1,94 млрд. Это на 17% выше показателя аналогичного периода прошло года, когда число таких пользователей было 1,65 млрд.

При этом ежедневными посетителями соцсети, согласно обнародованным данным, являются порядка 1,28 млрд человек, что на 18% больше, чем за первый квартал прошлого года (1,09 млрд).

Выручка компании за первый квартал 2017 года составила $8,03 млрд, а чистая прибыль — $3,06 млрд. За аналогичный период 2016 года этот показатель составлял $5,38 млрд и $1,73 млрд соответственно.

Напомним, в минувшем году основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что благодаря соцсети к 2030 году число интернет-пользователей в мире достигнет 5 млрд человек.

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