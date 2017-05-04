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В Австрии 1,5 млн граждан находятся под угрозой бедности

Общество

К группе риска относятся одинокие люди, длительно безработные, низкоквалифицированные специалисты и т. д

Вена, 4 мая 2017, 05:26 — REGNUM  В Австрии в 2017 году полутора миллионам граждан грозит бедность, сообщает информационное агентство Heute.

Согласно статистике ЕС «О доходах и условиях жизни», данный показатель в Австрии снизился по сравнению с показателем прошлого года.

К группе риска относятся одинокие люди, длительно безработные, низкоквалифицированные специалисты и т. д.

«Несмотря на то, что показатели снизились, австрийскому правительству есть над чем работать», — отметил министр труда и социальных дел Австрии Алоис Штёгер.

Среди 1,5 млн человек, кому грозит бедность, 80% длительно безработных и социально незащищенных граждан.

«Работа — это решающий фактор достойной жизни. В 2017 году мы намерены создать 20 тыс. дополнительных рабочих мест для людей старше 50 лет», — добавил министр.

Согласно социологическим исследованиям, неблагополучие и бедность — чаще всего следствие отсутствия образования.

«Тот, кто является высококвалифицированным специалистом, зарабатывает больше, и тем самым ему не грозит бедность. Поэтому мы создали в стране 30 тыс. дополнительных учебных мест по повышению квалификации», — отметил Штёгер.

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