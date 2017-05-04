В Якутии перевозчики, население и Госкомцен спорят о цене билета через Лену

Якутск, , 05:39 — REGNUM Стоимость перевозок судами на воздушной подушке через реку Лена в Якутии стала причиной полемики между перевозчиками и пассажирами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в разборки вынужден был вмешаться государственный комитет по ценовой политике республики, который установил тариф на низком уровне, но предприниматели сочли такие расценки на перевозки экономически невыгодными.

Читайте также: Транспорт в Якутии: перемещаться между населёнными пунктами трудно и дорого

Цена билета через Лену до официального закрытия переправы составляла 1000 рублей на взрослого и 500 — на ребёнка. Как только лёд стал опасным для передвижения автомобилей и пешеходов, предприниматели повысили цены в 2 раза, вызвав тем самым возмущение людей, несогласных с такой ценой. Желающие сэкономить даже продолжают переходить ставшую уже опасной реку пешком.

Реакцией на споры между перевозчиками и пассажирами стало распоряжение Госкомцен республики, установившего тарифы на уровне 1000 рублей за взрослого и 500 — за ребёнка.

«В случаях превышения перевозчиком утвержденных тарифов просим сохранять платежную квитанцию и сообщать в Госкомцен», — обратились к жителям республики в ведомстве.

Но владельцы судов на воздушной подушке продолжают спорить.

«Я не понимаю, почему столько шума вокруг наших тарифов, ведь мы уже 9 лет возим людей за две тысячи, — цитирует ЯСИА предпринимателя Бориса Строева. — Из-за того, что дорога через реку ранее была открыта, нашими услугами пользовались 2−3 человека в день. Чтобы привлечь клиентов, мы снизили привычную цену до тысячи рублей, а сейчас вернули ее на прежний уровень, так как есть спрос».

Свои цены на переправу они аргументируют тем, что несут большие расходы на зимнюю стоянку судов, их ремонт и техническое обслуживание, и перевозка людей никогда эти затраты не покрывает, основной доход предприниматели получают от перевозки грузов.

Читайте также: Проблемы транспортной доступности в Якутии решат развитием малой авиации

«Все расчеты, сделанные нами до этого, были составлены по нормативам, включая технические показатели судов на воздушной подушке, в зависимости от средней пассажировместимости, — настаивает заместитель руководителя отдела регулирования электроэнергетики, топливного и транспортного комплекса Госкомцен Александра Колесова. — В течение двух дней Госкомцен будет мониторить пассажиропоток на месте. К концу недели мы должны прийти к общему знаменателю, который учтет интересы как пассажиров, так и перевозчиков».

Как сообщало ИА REGNUM, река Лена отделяет столицу Якутии от большинства муниципалитетов республики. До ледостава, а также во время ледохода переправа через реку возможна только суднами на воздушной подушке или вертолётом. Автомобильный мост через Лену власти Якутии обещают жителям построить к 2022 году. Предполагается, что возводить его будет китайская компания на условиях концессии.