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Камчатка настаивает на автономной спортивной медицине

Общество

Регион инициировал рассмотрение проблемы со спортивной медициной на федеральном уровне

Петропавловск-Камчатский, 4 мая 2017, 05:06 — REGNUM  Камчатке, как и многим другим регионам России, где активно развиваются различные спортивные направления, нужна автономная спортивная медицина, то есть самостоятельное учреждение с профильными специалистами. Так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала поручение вице-премьера Виталия Мутко депутат краевого парламента, чемпионка мира и Европы по самбо Светлана Галянт.

Напомним, Мутко дал поручение Минспорту и Минздраву страны совместно проработать вопрос об обеспечении деятельности центров спортивной медицины в регионах. Этот вопрос и был ранее инициирован депутатами с Камчатки.

«Мы не одни в стране поднимаем этот вопрос. Насколько я знаю, многие регионы стремятся к автономности спортивной медицины. Это и неудивительно: в режиме отделения диспансера наш центр не справляется с наплывом посетителей. Сегодня эта проблема приобрела огромный накал, ведь количество занимающихся физкультурой и спортом неуклонно растет», — говорит Светлана Галянт.

Сейчас Центр спортивной медицины является отделением врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом Камчатского краевого кардиологического диспансера. А депутаты настаивают на том, чтобы это было отдельное учреждение здравоохранения. Автономный статус, полная комплектация кадрами и оборудованием позволят проводить на базе Центра полный комплекс мер по реабилитации спортсменов после тяжелых соревнований. В таких случаях всегда показан ряд мер, в том числе курс специальных укрепляющих препаратов, аппаратный массаж и так далее. Грамотный и последовательный подход позволит избежать сильного износа организма спортсменов, считают народные избранники.

«Количество занимающихся физкультурой и спортом в Камчатском краем неуклонно растет. И мы испытываем острейшую необходимость в предоставлении качественных медицинских услуг для этих людей. Они испытывают колоссальную нагрузку, почти как космонавты, и постоянное хроническое перенапряжение. Когда спортсмен приходит на прием к обычным врачам, те всегда сразу бьют во все колокола, говорят об огромной изношенности организма», — добавила Светлана Галянт.

Многократный чемпион России, чемпион Европы, призер чемпионата мира по киокусинкай Годерзи Капанадзе также считает, что в любом регионе должен быть хороший собственный центр спортивной медицины.

«Любой спортсмен должен проходить качественную медицинскую проверку. Причем это не стандартная диспансеризация, как поликлиниках, а углубленная. Чтобы показывать достойные результаты на соревнованиях, желательно иметь в крае современный спортивно-медицинский центр», — выразил мнение спортсмен.

Сейчас на Камчатке кардиодиспансер обследует в основном взрослое население. Узкие специалисты не имеют законодательного права на осмотр детей. Взрослые проходят узких специалистов в кардиологическом диспансере, а дети осматриваются только спортивным врачом и только в случае острой необходимости отправляются к узким врачам в детские поликлиники по месту жительства.

«Чтобы нам помочь, главный врач кардиодиспансера обучила специалиста, который имеет возможность делать детям с 15 лет УЗИ сердца. Это помогает в нашей работе, но этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы говорим о Камчатке, как о потенциальном центре подготовки по зимним видам спорта. Как о регионе, который переживает физкультурный бум. Потянуть всё это может только самостоятельный центр спортивной медицины», — пояснила заведующая Камчатским центром спортивной медицины Галина Моргунова.

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