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Экс-директора якутской инвесткомпании объявили в международный розыск

Общество

Злоупотребив полномочиями, он сорвал республиканскую программу «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2019 годы» и исчез

Якутск, 4 мая 2017, 04:02 — REGNUM  Бывший генеральный директор компании Якутии «РФА-Инвест» Борис Григорьев, обвиняемый в нанесении ей ущерба на 165 млн рублей, объявлен в федеральный и международный розыск. Его действия привели к срыву республиканской программы «Обеспечение качественным жильем на 2012 — 2019 годы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Ранее в отношении руководителя инвестиционно-финансовой компании было принято решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу — не смотря на то, что он, как предполагает следствие, находится в Канаде. Обвинения предъявлены Григорьеву по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), его ждёт лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, Бориса Григорьева обвиняют в том, что он, возглавляя «РФА-Инвест», в целях извлечения выгоды для себя растратил 165 млн рублей компании, нанеся тем самым вред её законным интересам. Фактически экс-директор проиграл деньги на реализацию республиканской программы «Обеспечение качественным жильем на 2012 — 2019 годы» на Московской межбанковской валютной бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «РФА-Инвест» в апреле 2017 года была вынуждена приостановить возведение микрорайона в Якутске из-за нехватки финансовых средств, но винит в этом не бывшего директора, а кризис, падение спроса и СМИ.

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