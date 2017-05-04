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Красная площадь в Москве закрыта для посетителей до 9 мая

Общество

Ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы

Москва, 4 мая 2017, 03:28 — REGNUM  Красная площадь в Москве с 4 по 9 мая будет закрыта для посетителей, сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Как уточняется, ограничения связаны с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3 мая в столице состоялась последняя ночная репетиция парада Победы. В ней участвовали 10 тысяч военнослужащих и более ста единиц военной машин. 4 мая в Москве и Санкт-Петербурге пройдут репетиции воздушной части парада, в связи с чем ожидаются временные ограничения в работе аэропортов.

На первую половину дня 7 мая запланирована генеральная репетиция парада в Москве.

Напомним, мероприятия, посвящённые 2-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне планируются во всех городах России. 9 мая пройдут концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы. Вечером в крупных городах состоятся праздничные салюты.

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