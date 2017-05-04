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Уровень рождаемости в России снизился на 2,3% в 2016 году

Общество

За 2016 год в России родилось на 53 тысячи детей меньше, чем годом ранее

Москва, 4 мая 2017, 02:24 — REGNUM  В России в 2016 году зафиксировано снижение рождаемости, что связывается с продолжающимся увеличением возраста рожающих женщин. Об этом говорится в опубликованном 4 мая отчёте правительства о результатах выполнения майских указов президента России Владимира Путина от 2012 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Показатели рождаемости в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом: родилось на 53 тысячи (2,3%) детей меньше, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,76 детей на одну женщину репродуктивного возраста (плановый показатель — 1,753)», — говорится в документе.

Отмечается, что снижение рождаемости «обусловлено продолжающимся увеличением возраста матери при рождении первенца и изменением репродуктивного поведения молодёжи, дальнейшим сокращением женщин молодых возрастов».

По данным правительства, численность женщин в возрасте 20−29 лет, на долю которых приходится около 60% всех рождений, за 2010−2015 годы уменьшилась на 1750 тысяч человек (на 14,6%).

Среди основных реализуемых мер по увеличению показателя рождаемости в правительстве называют материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты на третьего ребёнка, бесплатное предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми для индивидуального жилищного строительства, увеличение количества мест в детских садах.

Сообщается, что в 2016 году за счёт средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование расходных обязательств 53 субъектов Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией.

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