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Правительство Греции предлагает гражданам «свободу гендера»

Общество

Законопроект опубликован для публичных дебатов

Афины , 4 мая 2017, 02:15 — REGNUM  Правительство Греции представило законопроект о «свободном гендере», передает Associated Press.

По действующему законодательству граждане Греции, которые хотят документально изменить пол, должны доказать, что у них была операция по смене пола и пройти психиатрическую экспертизу.

Согласно нововведениям, предлагаемым правительством Греции, каждый гражданин сможет свободно определять свою «гендерную идентичность», указываемую в официальных документах, безотносительно реальной половой принадлежности.

Законопроект был опубликован для публичных дебатов и будет вынесен на рассмотрение парламента после 12 июня.

Пока неизвестно, как законопроект будет принят парламентом и обществом Греции, большинство граждан которой называют себя православными.

Также неясно, как нововведения повлияют на обязательную воинскую повинность, которая действует в стране для всех мужчин, достигших совершеннолетия.

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