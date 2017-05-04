Минздрав заявил о снижении числа курильщиков в России в 2016 году

Москва, , 02:06 — REGNUM Число курящих жителей России по итогам 2016 года составило менее трети взрослого населения страны. Об этом говорится в отчёте правительства о результатах выполнения майских указов президента России Владимира Путина от 2012 года, обнародованном 4 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По информации Минздрава России, распространенность табакокурения среди взрослого населения снизилась до 32% в 2016 году», — говорится в документе.

Отмечается, что «для обеспечения дальнейших высоких темпов сокращения потребления табака Минздравом России разработан проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу, которая в том числе ставит своей целью борьбу с потреблением электронных систем доставки никотина (электронных сигарет)».

Напомним, ранее на неделе в Минздраве России заявили о снижении употребления алкоголя в стране в 2016 году. Согласно докладу ведомства, за прошедший год на одного жителя России пришлось в среднем на 0,2 литра употреблённого абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015 году. Такое снижение эквивалентно 0,5 литра водки или 5 литрам пива.

В целом, по оценкам Минздрава, показатель потребления алкогольной продукции в России в 2016 году в перерасчёте на абсолютный алкоголь составил 10,3 литра на душу населения.

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