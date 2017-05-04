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Дороги не выдержали первой репетиции Парада в Ставрополе – фоторепортаж

Общество

Некоторые дороги горожане утром не узнают. А впереди еще две ночные репетиции Парада Победы

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По площади проехала военная техника
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
По площади проехала военная техника

Ставрополь, 4 мая 2017, 01:49 — REGNUM  В Ставрополе вечером 3 мая состоялась репетиция Парада Победы. Это первая репетиция из трех, которые будут проходить в ближайшие два дня.

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В Ставрополе прошла первая репетиция Парада Победы на центральной площади
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
В Ставрополе прошла первая репетиция Парада Победы на центральной площади

Репетиция началась вечером и продолжалась до глубокой ночи. Военная техника была готова к пробному Параду еще днем. Она выстроена на месте парковки площади Ленина.

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На площади выстроилась военная техника, а за ней толпы зевак
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
На площади выстроилась военная техника, а за ней толпы зевак

Некоторые центральные улицы города временно были перекрыты для транспорта. Дороги огородили. Площадь была освобождена от техники, а на ее месте построились колонны солдат и офицеров. Всего порядка 1,5 тыс. человек.

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Вначале репетиции Парада Победы на площади выстроились колонны военнослужащих
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Вначале репетиции Парада Победы на площади выстроились колонны военнослужащих

Впервые во время Парада Победы в этом году пройдет колонна бойцов Росгвардии, созданной в прошлом году.

Бойцов приветствовал командующий Парадом, после чего колонны прошлись вслед за машиной генерала по площади. Во время репетиции их попросили сделать это дважды.

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Командующий парадом на автомобиле «Рысь» персонально подъезжал к каждой из колонн солдат
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Командующий парадом на автомобиле «Рысь» персонально подъезжал к каждой из колонн солдат

Следом за колоннами солдат двинулась техника. В этом году более 40 единиц. Танки, ракетные комплексы и бронетранспортеры.

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По площади проехала военная техника
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
По площади проехала военная техника

Среди них четыре таких тяжеловеса, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С».

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По площади проехала военная техника
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
По площади проехала военная техника

Технике пришлось проехать по улицам города, прежде чем появиться на площади. После парада танки и бронетранспортеры также сделали круг вокруг площади по центральным улицам. Не все дороги краевой столицы смогли выдержать такое количество многотонной техники.

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«Саушки» — самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» на улице Дзержинского Ставрополя
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
«Саушки» — самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» на улице Дзержинского Ставрополя

Под тяжестью 40-тонных гигантов асфальт лопался и вылетал из-под гусениц танков. После окончания репетиции дороги практически разрушились.

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Испорченный асфальт возле площади Ленина Ставрополя после репетиции Парада Победы
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Испорченный асфальт возле площади Ленина Ставрополя после репетиции Парада Победы

Репетиции Парада ко Дню Победы на площади Ленина продлятся до 5 мая. А 7 мая в 10:00 будет дан пробный залп из артиллерийских орудий.

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regnum author Виктория Ивановская
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