В Братске похоронен военнослужащий-контрактник, погибший в Сирии

Братск, Иркутская область, , 21:15 — REGNUM В Сирийской Арабской Республике погиб российский военнослужащий-контрактник из Братска (Иркутская область) Богдан Деревицкий. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба мэрии Братска.

Сообщается, что Деревицкий служил в Российской армии по контракту. Ему было 24 года. Подробности гибели Деревицкого не сообщаются.

Его тело было доставлено на Родину и 3 мая захоронено с воинскими почестями на Правобережном кладбище Братска.

На гражданской панихиде по погибшему присутствовали не только родные и близкие Деревицкого, но и официальные лица: мэр Братска Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин.

По данным местных СМИ Деревицкий был женат и у него есть ребенок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня был похоронен российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Он также погиб в Сирии от снайперской пули.