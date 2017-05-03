Необходимо «образование для жизни» — интервью с учителем года

Челябинск, , 19:04 — REGNUM Учителем 2017 года в Челябинской области выбран преподаватель географии из города Магнитогорска. На конкурсе, проходящем в Копейске, он стал победителем среди 32 учителей региона, представленных на конкурс. Приз конкурса составил 195 тысяч рублей. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил победитель конкурса Гамат Гасанов.

ИА REGNUM: Когда и в какой форме состоялся конкурс?

Областной конкурс «Учитель года — 2017» проходил в городе Копейск, откуда победитель прошлого года Саратовкина Оксана Николаевна, с 24 по 28 апреля. Все 5 конкурсных дней были расписаны буквально по минутам, очень насыщенный график был. Конкурсные испытания были разделены на 3 тура.

ИА REGNUM: Сколько было претендентов на звание?

32 учителя из различных муниципалитетов области.

ИА REGNUM: Почему выбрали именно Вас?

Скажу честно, что на мой взгляд этой победы были достойны многие участники, почему выбрали именно меня не могу сказать. Жюри руководствовалось четкими заранее всем известными критериями при выставлении баллов. На этом конкурсе было достаточно профессионалов высокого класса, поэтому, наверное, членам жюри пришлось очень непросто делать такой сложный выбор.

ИА REGNUM: Как проходили этапы отбора?

В первом туре мы проводили беседы с учащимися на одну из выбранных ими тем (у меня копейские семиклассники решили побеседовать на тему «Виртуальный мир или реальный?»), затем урок в течение 30 минут и 10-минутный самоанализ урока с вопросами членов жюри, также давали мастер-классы на сцене Дворца творчества и молодежи Копейска, демонстрируя и комментируя наиболее эффективно используемые в практике приемы и методы работы с коллегами, которые выступали в роли обучающихся.

По итогам первого тура были определены 11 полуфиналистов, прошедших во второй тур, где мы представляли свой опыт и в группах создавали проекты, позволяющие решить одну из проблем в системе образования.

И наконец, была выбрана пятерка финалистов, среди которых помимо меня были мои очень достойные коллеги из Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Челябинска. В заключительный день каждый из нас выступил с публичной речью о проблемах системы образования и предложил свои пути решения. В своей речи, говоря о проблеме низкого уровня географической грамотности, не упустил возможность упомянуть и наш город, который является предметом моей гордости, упомянул к месту, так как в завершении мной было сказано, что география начинается в душе человека с любви к его Родине.

Затем мы участвовали в круглом столе образовательных политиков с первым заместителем министра образования и науки Челябинской области Еленой Александровной Коузовой и координатором конкурса и помощником ректора ЧИППКРО Александром Васильевичем Машуковым. За одним столом с учителями-финалистами на этом мероприятии также принимали участие финалисты областного конкурса «Педагог дошкольного образования», среди которых я бы отметил достойную представительницу Магнитогорска Баширову Анну Евгеньевну, занявшую второе место в области.

В завершении всего был проведен торжественный концерт и объявлены победители сразу двух конкурсов.

ИА REGNUM: Кто состоял в комиссии?

Комиссия состояла из профессионального жюри, главным образом это руководители областного министерства образования и науки, начальники управлений образования муниципалитетов области, заслуженные методисты области, признанные учителя-победители прошлых лет, руководители вузов. Также было детское жюри, в которое входили очень сознательные и серьезные старшеклассники г. Копейска и представители родительской общественности.

ИА REGNUM: Вы довольны, что Ваши заслуги отмечены таким образом?

Да, разумеется! Я считаю это общей победой нашего города и в финальной речи я отдельно поблагодарил свою команду Магнитогорска. Это команда состоит из руководителей городского методцентра в лице директора Ольги Ивановны Бирюк и ее заместителя Галины Борисовны Петровой, управления образования города во главе с Александром Викторовичем Хохловым, администрации и сотрудников школы №10 под руководством Натальи Сергеевны Маликовой, мои близкие люди и друзья, ученики и их родители, которые поддерживали, это все те люди, благодаря которым нам удалось привезти победу в наш город славных педагогических традиций.

ИА REGNUM: На что планируете потратить полученный приз?

Я об этом пока не думал. Могу сказать, что я отец двоих детей, поэтому думаю найдется, на что потратить полученный приз)

ИА REGNUM:Каковы Ваши впечатления от конкурса, от формы мероприятия, от приза?

Незабываемые! Я до сих пор не могу отойти от впечатлений, каждый день в своей школе делюсь ими со своими коллегами и учениками во внеучебных беседах. Во-первых, очень радушный прием со стороны копейчан никого не оставил равнодушным, по секрету скажу, многие представители принимающей стороны признавались в своей симпатии и поддержке Магнитки, можно сказать конкурсы строят мосты дружбы между городами области, во-вторых, уровень конкурса и его участников, мне удалось познакомиться с очень талантливыми педагогами, у каждого из которых свой полезный опыт, с некоторыми даже подружились, например, у меня оказалось много общего с коллегами из Сатки, Златоуста и Чебаркуля. Я очень благодарен организаторам конкурса за возможность обмена опытом с такими уникальными людьми.

Переходящим призом конкурса является уменьшенная модель средневекового глобуса с именами абсолютных победителей на подставке, начиная с 2007 года. Очень символичный приз, учитывая мой предмет. Такого глобуса у меня еще не было.

ИА REGNUM: Подобные конкурсы показывают, что есть профессионалы своего дела высокого уровня, но тем не менее, как вы оцениваете текущую ситуацию в системе образования?

Безусловно в любой системе образования во все времена были, есть и будут какие-либо проблемы, и наша российская система образования не исключение. Не бывает идеальной системы образования, подходящей всем, ведь меняются поколения, идеологии, мировоззрение людей, запросы общества и государства, на любой территории есть какие-то свои особенности, которые нельзя не учитывать педагогам. Другое дело как к этому относиться. Можно бояться этих проблем, не подходить к ним и оправдывать всегда ими какие-то свои промахи, а на мой взгляд следует воспринимать их как задачи, которые можно и нужно решить. Радует, что очень многое уже делается в этом направлении, я, прежде всего, о новых стандартах в образовании, разработчики которых стараются максимально учесть все реалии нашего времени и общества.

ИА REGNUM: Все ли Вас в ней устраивает?

В современной системе образования не искоренена проблема излишне теоретического содержания предметов.

ИА REGNUM: Что бы Вы хотели изменить в системе образования?

Я прежде всего за практикоориентированность обучения. То есть придерживаюсь позиции: не образование ради образования, или ради экзамена (к нему большинство людей готовятся, чтобы сдать и забыть), а образование для жизни. Но чтобы каждый обучающийся понимал для чего ему тот или иной предмет, или что даст в жизни изучение конкретной темы, требуется очень много усилий от нас, учителей, ведь мы сами сначала должны обосновать каждую свою тему с практической точки зрения, а затем умело создать условия для того, чтобы и к нашим обучающимся пришло понимание важности изучения наших предметов.

ИА REGNUM: Какие Ваши планы на перспективу? Какой Вы видите свою карьеру?

Конкурс позволяет за небольшое время совершить значительный скачок в профессиональном росте. Я сейчас в предвкушении Всероссийского конкурса «Учитель года — 2017», очень хочется сделать свои профессиональные открытия, посмотрев на опыт высококвалифицированных коллег. Наша же задача теперь достойно представить Челябинскую область и максимально постараться принести нашему опорному краю высокую награду.

Как сказали мои ученики: «Не останавливайтесь на достигнутом». Не могу не послушаться.