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В Мурманской области впервые зафиксирован миграционный прирост населения

Общество

За первые месяцы 2017 года он составил 89 человек

Радость
Цитата из х/ф «Мужики!..». реж. Искра Бабич. 1981. СССР
Радость

Мурманск, 3 мая 2017, 18:45 — REGNUM  В Мурманской области впервые за многие годы зафиксирован миграционный прирост населения. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, говорится в информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-март и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«В январе-феврале 2017 года в связи с существенным снижением рождаемости в Мурманской области отмечена естественная убыль населения области — 254 человека, — сказано в документе. — В январе-феврале текущего года впервые за многие годы в регионе отмечен миграционный прирост населения, который составил 89 человек. Численность прибывших граждан увеличилась на 4,8%, убывших снизилась на 2,6%. Общий миграционный оборот населения увеличился по сравнению с 2016 годом на 1,0%».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, 2016 году в Мурманской области наблюдалась естественная убыль населения, которая в течение года имела устойчивую нисходящую тенденцию.

При этом, так же, как и в 2015 году, в регионе наблюдалось небольшое увеличение миграционной активности населения. Специалисты объяснили тенденцию увеличением как числа прибывших из других регионов России и стран СНГ, так и числа выбывших в них.

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Добавим, количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт на территории Мурманской области, составляет свыше 20 тысяч человек. Несмотря на регулярные нарушения приезжими законодательства о миграции, в целом в регионе поддерживается стабильная миграционная обстановка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мурманской области продолжается падение рождаемости

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Миграция, гражданство, паспортизация
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