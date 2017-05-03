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Слишком короткая фамилия помешала жительнице Казахстана оплатить услуги ЖКХ

Общество

Разработчики сайта столичного Единого расчётного центра не учли существования фамилий, состоящих из менее чем трех букв

Астана, 3 мая 2017, 18:35 — REGNUM  Жительница казахстанской столицы Ольга Ан не смогла зарегистрироваться на сайте Единого расчётного центра (ЕРЦ) г. Астаны. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook и добавила соответствующий скриншот.

При попытке пройти регистрацию на сайте центра, который занимается управлением коммунальным хозяйством региона, система выдавала ответ: «Фамилия слишком короткий», (орфография оригинала сохранена — ИА REGNUM ), выводя пояснение, что фамилия должна состоять минимум из трех букв.

«Я считаю, это дискриминация со стороны #ЕРЦ Что делаааать?! Надо было фамилию мужа брать из трех букв», — написала Ольга под снимком.

Пресс-служба Единого расчётного центра Астаны в ответ на запрос казахстанских СМИ сообщила, что в курсе существующей проблемы, разработчики работают над устранением недочета.

Большинство русифицированных корейских фамилий преимущественно состоят из трех-пяти букв, однако существуют и более короткие, состоящие из двух: Ан, Ли, Ни, Тё, Дё, Юм, Ин, Ше, ‑ и даже одной буквы: И, Ю и У.

Напомним, что корейская этническая диаспора является одной из крупнейших в Казахстане и насчитывает около 100 тыс. человек.

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