В Воронеже торжественно открыли мемориальную доску маршалу Неделину

Воронеж, , 18:44 — REGNUM Мемориальную доску Главному маршалу артиллерии, Герою Советского Союза, уроженцу Борисоглебска Митрофану Неделину торжественно открыли в Воронеже 3 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие прошло у дома №3 по улице Маршала Неделина: здесь много лет висела мемориальная доска, однако за последние годы она пришла в негодность. К 72−1 годовщине Великой Победы было решено обновить мемориальную табличку.

Принять участие в мероприятии собрались несколько десятков человек: ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, представители администрации Ленинского района, Воронежской областной думы, курсанты и школьники.

Городские школы №№13 и 50 уже много лет шефствуют над мемориальными досками в Ленинском районе, в том числе — и над доской маршалу Неделину, и потому ученики этих школ приняли самое активное участие в организации и проведении мероприятия.

«Ученики №13 подготовили сценарий, а школьники 50-й школы — участвуют, — рассказала ИА REGNUM методист отдела образования управы Ленинского района Любовь Бирюлина. — Всего в районе у нас более 80 мемориальных знаков, и все они закреплены за школами».

Как отметил, выступая на открытии обновленной доски, заместитель председателя Воронежской облдумы Сергей Рудаков, именно маршал Неделин участвовал в создании ядерного щита,

«Мы должны гордиться, что наш земляк стал первым главнокомандующим ракетных войск», — отметил Сергей Рудаков.

Председатель «Воронежской общественной организации ветеранов ракетных войск стратегического назначения», председатель совета ветеранов Советского района Владимир Момот отметил, что сегодня маршала вспоминают не только в Воронеже: в подмосковном Одинцово открывается памятник Митрофану Неделину.

«Везде, во всех городках ракетных войск, будут вспоминать подвиг, совершенный во имя нашей с вами жизни. Митрофан Иванович погиб при исполнении своего воинского, служебного долга, на Байконуре, 24 октября 1960 года — вместе с ним погиб весь боевой расчет, находящийся на испытаниях. Этот день вошел не только в летопись ракетных войск стратегического назначения, но и в жизнь нашего народа».

«Первое поколение ракетных комплексов, созданное Митрофаном Неделиным, с генеральными конструкторами, рабочими, тружениками, стало ракетным щитом — тем самым, который помог преодолеть Карибский кризис 1962 года», — добавил Владимир Момот.

Митрофан Иванович Неделин родился 9 ноября 1902 года в Борисоглебске под Воронежем, в семье приказчика. До Революции закончил приходскую службу, а также пять классов реального училища. Когда ему исполнилось 17,5 лет, Митрофан Неделин вступил в ряды Красной Армии. В 1923 году он окончил военно-политические курсы Туркестанского фронта, а позже сдал экстерном курс артиллерийской школы. До Второй мировой войны Митрофан Неделин успел повоевать добровольцем в Испании, в рядах республиканцев. С 1941 по 1943 год командовал четвертой противотанковой артбригадой, артиллерией 18 Армии Южного фронта, а затем — артиллерией 56 Армией Северо-Кавказского фронта. В 1942 году Митрофану Неделину было присвоено звание генерал-майора. В 1945 году назначен командующим артиллерией Южной группы войск, а затем, в 1946 году, возглавил штаб артиллерии Вооруженных Сил. Тогда же в Советском Союзе было создано конструкторское бюро КБ-11 при лаборатории №2 Академии наук СССР по разработке ядерного оружия (Арзамас-16).

В начале 1950-х Митрофан Неделин уже назначен заместителем министра обороны СССР по вооружению, а в 1953 году он стал командующим артиллерии Советской Армии. Тогда же, в 1953, ему было присвоено звание маршала артиллерии. В 1955 году он занял пост замминистра обороны по специальному вооружению и реактивной технике. Погиб Митрофан Неделин на Байконуре при испытании ракеты Р-16.

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