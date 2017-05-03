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В Воронеже торжественно открыли мемориальную доску маршалу Неделину

Общество

Почтить память одного из создателей «ракетного щита» России пришли ветераны, курсанты, школьники

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Обновленная мемориальная доска маршалу Неделину
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Обновленная мемориальная доска маршалу Неделину

Воронеж, 3 мая 2017, 18:44 — REGNUM  Мемориальную доску Главному маршалу артиллерии, Герою Советского Союза, уроженцу Борисоглебска Митрофану Неделину торжественно открыли в Воронеже 3 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Школьники готовятся к торжественному мероприятию
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Школьники готовятся к торжественному мероприятию

Мероприятие прошло у дома №3 по улице Маршала Неделина: здесь много лет висела мемориальная доска, однако за последние годы она пришла в негодность. К 72−1 годовщине Великой Победы было решено обновить мемориальную табличку.

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К месту открытия доски школьники принесли цветы
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
К месту открытия доски школьники принесли цветы

Принять участие в мероприятии собрались несколько десятков человек: ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, представители администрации Ленинского района, Воронежской областной думы, курсанты и школьники.

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Сценарий торжественного открытия доски написали ученики школы №13
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Сценарий торжественного открытия доски написали ученики школы №13

Городские школы №№13 и 50 уже много лет шефствуют над мемориальными досками в Ленинском районе, в том числе — и над доской маршалу Неделину, и потому ученики этих школ приняли самое активное участие в организации и проведении мероприятия.

«Ученики №13 подготовили сценарий, а школьники 50-й школы — участвуют, — рассказала ИА REGNUM методист отдела образования управы Ленинского района Любовь Бирюлина. — Всего в районе у нас более 80 мемориальных знаков, и все они закреплены за школами».

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Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Как отметил, выступая на открытии обновленной доски, заместитель председателя Воронежской облдумы Сергей Рудаков, именно маршал Неделин участвовал в создании ядерного щита,

«Мы должны гордиться, что наш земляк стал первым главнокомандующим ракетных войск», — отметил Сергей Рудаков.

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Председатель совета ветеранов Советского района Владимир Момот
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Председатель совета ветеранов Советского района Владимир Момот

Председатель «Воронежской общественной организации ветеранов ракетных войск стратегического назначения», председатель совета ветеранов Советского района Владимир Момот отметил, что сегодня маршала вспоминают не только в Воронеже: в подмосковном Одинцово открывается памятник Митрофану Неделину.

«Везде, во всех городках ракетных войск, будут вспоминать подвиг, совершенный во имя нашей с вами жизни. Митрофан Иванович погиб при исполнении своего воинского, служебного долга, на Байконуре, 24 октября 1960 года — вместе с ним погиб весь боевой расчет, находящийся на испытаниях. Этот день вошел не только в летопись ракетных войск стратегического назначения, но и в жизнь нашего народа».

«Первое поколение ракетных комплексов, созданное Митрофаном Неделиным, с генеральными конструкторами, рабочими, тружениками, стало ракетным щитом — тем самым, который помог преодолеть Карибский кризис 1962 года», — добавил Владимир Момот.

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К обновленной мемориальной доске возлагают цветы
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
К обновленной мемориальной доске возлагают цветы

Митрофан Иванович Неделин родился 9 ноября 1902 года в Борисоглебске под Воронежем, в семье приказчика. До Революции закончил приходскую службу, а также пять классов реального училища. Когда ему исполнилось 17,5 лет, Митрофан Неделин вступил в ряды Красной Армии. В 1923 году он окончил военно-политические курсы Туркестанского фронта, а позже сдал экстерном курс артиллерийской школы. До Второй мировой войны Митрофан Неделин успел повоевать добровольцем в Испании, в рядах республиканцев. С 1941 по 1943 год командовал четвертой противотанковой артбригадой, артиллерией 18 Армии Южного фронта, а затем — артиллерией 56 Армией Северо-Кавказского фронта. В 1942 году Митрофану Неделину было присвоено звание генерал-майора. В 1945 году назначен командующим артиллерией Южной группы войск, а затем, в 1946 году, возглавил штаб артиллерии Вооруженных Сил. Тогда же в Советском Союзе было создано конструкторское бюро КБ-11 при лаборатории №2 Академии наук СССР по разработке ядерного оружия (Арзамас-16).

В начале 1950-х Митрофан Неделин уже назначен заместителем министра обороны СССР по вооружению, а в 1953 году он стал командующим артиллерии Советской Армии. Тогда же, в 1953, ему было присвоено звание маршала артиллерии. В 1955 году он занял пост замминистра обороны по специальному вооружению и реактивной технике. Погиб Митрофан Неделин на Байконуре при испытании ракеты Р-16.

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regnum author Зоя Емельянова
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