Facebook наймет еще 3 тысячи сотрудников для мониторинга соцсети

Сан-Франциско, США, , 18:37 — REGNUM Руководство социальной сети Facebook планирует нанять еще 3 тысячи сотрудников, которые будут отслеживать сообщения о недопустимых материалах в соцсети, сообщает 3 мая Reuters.

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Штат сотрудников будет расширен в течение следующего года в рамках мероприятий по отслеживанию недопустимых материалов в социальной сети, включая видеоролики убийств или самоубийств, заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, в настоящий момент 4 тыс. 500 сотрудников Facebook отслеживают неприемлемые материалы, нарушающие правила социальной сети.

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Ранее в Facebook заявили, что усилят меры безопасности для противодействия попыткам правительств и негосударственных структур использовать социальную сеть для манипулирования общественным мнением. Данная инициатива является продолжением мер по борьбе с фейковыми новостями.

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