Югра: малолетних преступников переселят в деревню?

Сургут, Югра, , 18:17 — REGNUM Скандальная сургутская спецшкола для малолетних преступников может сменить прописку. Обсуждается вопрос ее переезда в село Нялино Ханты-Мансийского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас в Нялино находится единственная в ХМАО кадетская школа-интернат. В случае положительного решения, малолетние преступники и кадеты поменяются зданиями.

Уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова считает, что рокировка достойна изучения и обсуждения, передает «СургутинформТВ». Село Нялино не подходит кадетам из-за удаленности от городов, где больше возможностей для повышения образовательного и культурного уровня. А воспитанникам сургутской спецшколы на пользу пойдет удаленность от цивилизации в плане профилактики побегов, которыми «славится» школа-интернат для трудных подростков. Об этом говорилось на последнем апрельском заседании думы ХМАО.

Кстати, Сургут — крупнейший город ХМАО с населением 348 тысяч человек. А село Нялино населяет чуть более 700 человек.

В феврале этого года заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов заявил, что с 1 апреля воспитанники сургутской спецшколы для трудных подростков будут находиться под круглосуточным наблюдением. Девочки и мальчики будут жить в раздельных корпусах, и будут пересекаться лишь во время приема пищи и занятий.

«Также дети будут разделены по возрасту, поскольку те, кто старше, по умолчанию тяготеют к лидерству», — пояснил Всеволод Кольцов.

Группы, по заявлению директора департамента образования и молодежной политики ХМАО Любови Ковешниковой предполагаются численностью до 15 детей. Первая в возрасте от 11 до 14 лет, вторая — от 14 до 17 лет.

Ранее депутат думы ХМАО Валерий Салахов вообще заявил о нецелесообразности дальнейшего существования сургутской спецшколы для малолетних преступников. В школе постоянно происходят скандальные ЧП. Последовавшая в результате массового побега воспитанников в 2015 году смена руководства не исправила ситуацию в этом учреждении для трудных подростков. В январе 2017 года выяснилось, что поставленный следить за дисциплиной руководством интерната 17-летний воспитанник бил младших, вымогал у них деньги, подозревается в изнасиловании. А в апреле из интерната вновь сбежали два подростка.

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